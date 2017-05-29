В мае вблизи границ Латвии 13 раз констатированы российские военные самолеты и корабли

 

Фото: AP/Scanpix

В мае вблизи границ Латвии 13 раз были констатированы российские военные самолеты и корабли, свидетельствует обобщенная агентством ЛЕТА информация Национальных вооруженных сил (НВС).

Сегодня в эксклюзивной экономической зоне Латвии в пяти морских милях от ее территориальных вод обнаружен корвет «Nanuchka» российских ВМС, а в девяти морских милях - два буксира.

Вчера над нейтральными водами Балтийского моря у внешней границы территориальных вод Латвии был зафиксирован российский военный самолет «Ан-72».

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На минувшей неделе истребители, выполняющие миссию воздушного патруля НАТО в Балтии, шесть раз поднимались в небо для сопровождения российских военных самолетов, следовавших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Как сообщалось, с 24 мая по 24 июня на территории стран Балтии и Польши проводятся учения «Saber Strike 2017», а с 5 по 15 июня в Балтийском море - морские учения «Baltops 2017».


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