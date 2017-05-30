На следующей неделе коалиция должна принять решение о финансировании медицины

Время для обсуждения модели финансирования здравоохранения закончилось, и коалиционные партии на следующей неделе должны принять решение, заявил сегодня в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» премьер-министр Марис Кучинскис.

Уже на этой неделе, 1 июня, рабочая группа должна предложить свои решения, которые будут переданы на оценку коалиции.

«Я понимаю, что это трудно, потому что и среди членов рабочей группы нет единого мнения, но, допускаю, два-три варианта коалиции будут предложены», - сказал премьер.

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«Мы просто не можем больше выжидать», - добавил он.