Трагикомично! «airBaltic второй раз подряд высадили меня с самолета»

Latvijas nacionālās lidsabiedrības AS "Air Baltic" lidmašīnas
 

Latvijas nacionālās lidsabiedrības AS "Air Baltic" lidmašīnas. Фото: Ieva Lūka / LETA

«Я уже не знаю, плакать или смеяться», на своей страничке в социальной сети «Facebook» пишет одна пассажирка «airBaltic» Эвия. Ее уже второй раз не пустили на борт, объясняя тем, что самолёт переполнен. Немыслимо! На этот раз девушка хотела совершить перелет из Риги в Брюссель воспользовавшись подарочной картой «airBaltic», которую ей подарила компания в качестве компенсации за предоставленные неудобства на Рождество, когда ее отказались пускать на борт.

29 мая Эвия хотела вернуться из Риги в Брюсель, где она живет и работает.

«Ситуация трагикомична. Я уже даже не переживала» рассказывает девушка, второй раз оставшись «за бортом».

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Все началось на кануне Рождества, когда она решила из Брюсселя улететь в Ригу. Без опоздания приехала в аэропорт, но незадолго до посадки Эвию подозвал к себе работник компании и сказал, что в самолете не хватает места и этим рейсом девушка улететь не сможет. Позже Эвии предложили лететь другим рейсом - через Варшаву. Сначала она долго ждала, пока ее зарегистрируют, а потом пришлось бежать, чтобы успеть сесть на самолет. В прошлый раз представитель «airBaltic» Янис Ванагс сильно извинялся за предоставленные неудобства и обещал разобраться в сложившейся ситуации.

Девушке же компания предложила компенсацию в виде денег или же подарочную карту на еще один полет. Эвия выбрала второй вариант.

«Это абсурд. Меня снова высадили» - рассказывает Эвия. «Придется снова просить компенсацию» говорит девушка спокойным, но уставшим голосом.

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