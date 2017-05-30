Можно штрафовать бесконечно: водитель нарушает закон, но полиция бессильна

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Fabian Bimmer/Reuters

В Риге на перекрестке улицы Дзирнаву и Валдемара, о том, что парковка машин запрещена, говорит дорожный указатель. Однако это совершенно не «смущает» владельца одного транспортного средства с литовскими номерами, который уже почти две недели использует данное место в качестве стоянки - доказывают фотографии зрителя передачи Bez Tabu.

«Я эту машину вижу здесь уже почти две недели. И если сначала я был не против, то теперь каждый день сообщаю в муниципальную полицию. Зачем? Такое бесстыдство не должно оставаться безнаказанным!» - говорит прохожий Гатис.

Известно, что за данное нарушение автоводителю уже выписано 9 штрафов, суммой в 40 евро каждый. Это значит, что владелец транспорта должен государству уже 360 евро, но машина как стояла, так и стоит.

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Удивительно, но когда работники Bez Tabu прибыли на место события, машины нарушителя там уже не оказалось.

Bez Tabu, воспользовавшись фотографиями очевидца, опросили работников находящихся на улице салонов и магазинов, но, оказалось, что никто ничего не знает о таинственном водителе. Стражи порядка столицы отмечают, что зарегистрированному за рубежом автомобилю такие штрафы можно выписывать бесконечно, но деньги взыскать невозможно.

«Я считаю, что в ЕС должны быть одинаковые законы, которые позволяли бы взыскать деньги за неоплаченные штрафы. Если за превышение скорости это можно сделать, то за неправильную парковку, к сожалению, нет» - говорит представитель Рижской Муниципальной полиции Том Садовскис.

У полиции есть механизм, как бороться с такими бессовестными нарушителями. Если транспортное средство было припарковано в неправильном месте, а водителю выписан штраф, автомобиль можно эвакуировать спустя восемь часов. Если владелец успел переставить за это время машину в другое место - тогда нет.

Вероятнее всего, владелец данного автомобиля это правило знает, ведь, как уверяет представитель полиции, машина никогда не стоит здесь больше восьми часов. То, что у Литовского водителя совести нет совсем, доказывает и тот факт, что уже на следующий день после приезда журналистов Bez Tabu, машина снова стояла в том же неположенном месте.

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