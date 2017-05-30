Минздрав обеспечит контрацепцией латвийцев из «группы риска»

По доступности средств предохранения Латвия занимает одно из последних мест в Европе. Высокие цены на контрацепцию ведут к незапланированным беременностям в семьях, которые не могут себе позволить контрацептивы и считают нужнм тратить на них свои последние деньги. Зачастую, это люди бедные или из группы социального риска. Врачи и общественные организации бьют тревогу и требуют от государства решительных действий. Сегодня, 30 мая, в Сейме они представят инициативу «Бесплатная контрацепция для неблагополучных семей», сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Ее зовут Анна, ей немного за 20. Выросла в детском доме. И совершенно неприспособленна к этой жизни. В 18 лет, когда покинула стены учреждения, познакомилась с неким Колей. Он сказал, что очень ее любит. Стали жить вместе. О том, что такое контрацепция, Анна догадывалась, но подробностей не знала. Вскоре родила сына, через год — дочь. Сейчас ждет третьего. Это хрестоматийная история, с которой приходится сталкиваться социальным работникам.

«Например, я работала с семьей, в которой мама сама была из детского дома, и она воспитывала шестерых детей.

Она говорила, что даже не представляла, что будет мамой шестерых детей, и даже не понимала, как это — почему она беременеет. Но после третьего ребенка начала немного понимать.

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[...] В среде социального риска существует очень много стереотипов. Например, что использовать презервативы бессмысленно, потому что они всегда рвутся. Такое суждение не строится на личном опыте, оно просто передается на словах. Эти люди уверены, что забеременеть можно всегда», — рассказывает соцработник Любовь Васечко.

Первая проблема – женщины из групп социального риска зачастую даже не догадываются о важности контрацепции.

Разумеется, тратить на это деньги они и вовсе не намерены. Учитывая, что зачастую эти деньги последние. В результате — еще один нежеланный ребенок, надзор за которым ложиться на плечи соцработников. Для того, чтобы решить эту проблему, они в сотрудничестве с общественными организациями выступают с инициативой — обеспечить женщин из групп социального риска методами предохранения.

«Уже сейчас есть муниципалитеты, которые по просьбе соцработника оплачивают контрацептивы женщинам из группы риска. Но это не общая практика»,

— говорит руководитель организации Papardes zieds Ивета Келле.

Латвия — единственное государство в Европе, где бесплатную контрацепцию не выдают никому. В других странах женщины из групп риска обеспечены средствами предохранения. И не только они.

«В Европе контрацепция обычно компенсируется молодым людям, потому что не всегда так получается, что первый мужчина в жизни — это мужчина всей жизни, и от него сразу нужно детей.

В Латвии половую жизнь начинают примерно в 17 лет, а первые дети рождаются примерно в 27-28 лет. Это значит, что десять лет женщины и мужчины имеют половую жизнь, и если они не планируют семью, им должна быть доступна контрацепция.

Поэтому в Европе тем молодым людям, которые еще не имеют доходов, оплачивается контрацепции. У нас в Латвии такого нет», — подчеркивает Келле.

Она добавила, что бесплатная контрацепция — это лишь часть решения проблемы. Вторая — образование. Социальные работники могли бы стать учителями для неблагополучных семей.

Гинекологи идею общественных организаций поддерживают. Только считают, что этого мало. Государство должно озаботиться вопросом доступности контрацепции в больших масштабах.

«Средний возраст начала половой жизни — 17 лет.

В этом возрасте надежной контрацепцией пользуется меньше половины молодых людей,

а ведь им очень важно сохранять здоровье и детородную функцию»,

— указывает руководитель ассоциации гинекологов Латвии Даце Матуле.

С этой идей гинекологи обращались в Минздрав, но поддержки не получили. «Домской площади» в ведомстве заявили, что проблему осознают и будут пытаться исправить. Частично. И то — в планах.

«Минздрав вписал в план по борьбе с ВИЧ, гепатитом и сексуально-трансмиссивными заболеваниями обеспечение бесплатной контрацепцией женщин с низкими доходами. Это план — на 2018-2020 годы. Его еще не приняли. Так что будет ли поддержана эта идея, пока рано судить. Но мы ее поддерживаем», — отвечает заместитель госсекретаря Дайна Мурмане Умбрашко.

В планах обеспечить контрацепцией только группы риска. О молодежи в целом речь идет. Да и то, удастся ли воплотить план в жизнь — большой вопрос. Учитывая бюджет здравоохранения, эта инициатива может остаться без поддержки, допускают в ведомстве.