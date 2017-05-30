Рижан волнует вопрос, не придет ли в столицу Латвии московский ураган?

Нет, не придет! По информации Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, атмосферный фронт, который привел к страшному урагану в Москве, прошел над Латвией в ночь с воскресенья на понедельник – с запада на восток. Следовательно, в Латвии бури не будет.

Однако на летнюю погоду на этой неделе рассчитывать не стоит. Во второй половине недели центральная часть циклона будет находиться на северо-западе, в связи с чем западный ветер принесет холодные воздушные массы. Температура воздуха днем составит +10…+16 градусов, а ночью от +3 до +8.

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Кроме того, прогнозируются дожди.















































































































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Как уже сообщал наш портал, число погибших в результате урагана в Москве и Подмосковье выросло до 14, сообщили в Следственном комитете России. В Москве погибли 11 человек, в области – трое.

По данным департамента здравоохранения Москвы, в результате урагана пострадали 150 человек, 108 из которых остаются в больницах. Они получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, а также травмы позвоночника.

Среди пострадавших – более 20 детей.

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