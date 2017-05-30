Щедрость СГД: должникам по налогам могут погасить накопленные пени и штрафы

Возможно, уже в следующем году Служба государственных доходов (СГД) погасит физическим и юридическим лицам накопленные пени и штрафы, предоставив возможность в определенный срок вернуть образовавшуюся налоговую задолженность. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в Минфине.

Вопрос о погашении штрафов и пеней обсуждался сегодня на заседании совета по бюджетно-налоговой политике при Национальном совете по трехстороннему сотрудничеству. Цель программы - облегчить уплату налоговых долгов.

В настоящее время размер долга, на который будут распространяться упомянутые условия, составляет около 163 млн евро. Минфин считает, что упрощенный порядок уплаты налоговых задолженностей будет способствовать честному бизнесу и уменьшит риски теневой экономики.

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Средняя подлежащая взысканию сумма долга составляет 1570 евро в расчете на каждого должника.

Среди частных лиц наиболее часто в такой ситуации оказываются неплательщики налога на прирост капитала, потому что при продаже недвижимости люди нередко забывают или не знают, что такой налог следует заплатить. Также трудности испытывают относительно небольшие предприятия, которым не повезло с партнерами, потому что те своевременно не оплачивают поставки товаров и услуг.

Погашение пеней и штрафов будет одноразовой мерой в отношении налогоплательщиков, которые до определенного срока по договоренности с СГД выплатят основную сумму долга.

В программе смогут участвовать налогоплательщики с долгами, срок уплаты которых наступил до 1 июня 2017 года.

Дата начала программы будет уточнена осенью этого года, когда соответствующий законопроект рассмотрит Сейм.

Подобная поддержка предлагалась должникам по уплате налогов и в 2012 году, что поспособствовало добровольной уплате долгов в посткризисные годы. Должникам погашалось 90% пеней и штрафов, если к конкретному сроку они выплачивали основной долг и 10% от суммы штрафа.