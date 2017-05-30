В среду по всей Латвии ожидаются ливни с грозами

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

В ночь на среду в Латвию придет циклон, который, начиная с запада страны, принесет дожди, а местами и грозы с ливнями. Самые обильные осадки ожидаются на исходе ночью и с утра в центральной и восточной частях страны, сообщает агентство ЛЕТА.

В начале ночи слабый ветер сменится на умеренный южный и западный ветер. Температура воздуха составит +10..+15 градусов.

Днем ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, но с запада придет новая широкая полоса осадков - во второй половине дня в Курземе, а ближе к вечеру по всей Латвии будет дождиво, возможны и грозовые ливни.

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Порывы западного ветра достигнут скорости 11-17 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит от +14 градусов местами на побережье до +20 градусов на юго-востоке страны.

В Риге в среду пройдут дожди с грозами. Ночью ожидается умеренный южный ветер, температура воздуха опустится до +13 градусов. Днем порывы западного ветра усилятся до 14 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +19 градусов.


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