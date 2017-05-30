Очередной скандал с экзаменами. Теперь с математикой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Одна из школ намеренно организовала утечку заданий на централизованном экзамене по математике в 9-х классах, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном центре содержания образования (ГЦСО).

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Экзамен состоялся сегодня. Хотя центр до сих пор не получил официального заявления о нарушениях на экзамене, ему известно, что примерно за два часа до начала экзамена произошла утечка экзаменационных заданий. Информацией о том, какая именно часть заданий стала известна учащимся, у ГЦСО пока нет.

Экзаменационные задания школам были доступны для скачивания уже с 8 часов утра, а экзамен начался в 10.00.

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Реагируя на полученную информацию, центр сообщил об этом Госполиции, которая уже расследует утечку тем сочинения на экзамене по латышскому языку.

Внутренняя проверка в центре проводится не будет, потому что ясно, что задания были намеренно разглашены в школе.

На вопрос о том, придется ли теперь школьникам пересдавать экзамен, в ГЦСО заверили, что учащиеся не пострадают из-за действий руководства школы. В свою очередь вопрос о наказании виновных - в компетенции полиции.

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