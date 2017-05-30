Сотрудники ЗАГС предлагают отказаться от свидетелей на регистрации брака

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Ассоциация сотрудников отделений ЗАГС «Dzinda» предлагает отказаться от свидетелей на регистрации брака.

Руководитель общества и Зиемельского отделения ЗАГС Риги Инесе Бумбиере-Каже сегодня на заседании подкомиссии по судебной политике юридической комиссии Сейма рассказала, что люди все чаще заключают браки в деловой обстановке, без торжественной церемонии, и они недовольны, что на церемонию нужно приглашать свидетелей, потому что многие пары к этому вопросу относятся очень формально.

Поэтому ассоциация предлагает отказаться от свидетелей на бракосочетании.

Министерство юстиции не возражает против такой инициативы.

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Руководитель подкомиссии Солвита Аболтиня отметила, что обсуждается также возможность регистрации брака у нотариусов, и одним из главных аргументов является то, что пары хотят упростить процесс вступления в брак.

Подкомиссия концептуально поддержала это предложение. Работа над соответствующим законопроектом может быть начата осенью.

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