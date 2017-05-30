68% жителей Латвии довольны работой своего самоуправления

В апреле работой своего самоуправления были удовлетворены 68% жителей Латвии, а недовольны - 23%. Такие данные получены в ходе опроса «Латвийский барометр «Baltic International Bank«».

9% участников опроса не могли дать оценку работе своего самоуправления.

Чаще всего, оценивая различные сферы работы самоуправления, опрошенные были довольны благоустройством и чистотой (60%) и культурными мероприятиями (55%).

Реклама

Положительно респонденты также оценили содержание и доступность школ и детсадов (44%), общественный транспорт (36%). Еще 28% назвали общественную безопасность и порядок, а 21% - социальную помощь.

На вопрос о том, от чего самоуправлениям следовало бы отказаться в случае нехватки средств, 21% опрошенных заявили, что сэкономить можно на зарплатах работников муниципалитетов. Также жители считают, что экономить можно на развлекательных мероприятиях (17%), издании муниципальных газет и других информационных материалов (16%).

Опрос проводился с 31 марта по 12 апреля, в нем участвовали 1003 респондента в возрасте от 18 до 74 лет по всей Латвии.

Еще по этой теме