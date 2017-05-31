Опрос: люди стали нетерпимее к взяткам дорожной полиции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

За последние семь лет значительно выросла нетерпимость жителей Латвии к взяткам дорожной полиции, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В марте на вопрос о том, является ли морально приемлемой дача денег дорожному полицейскому, 56% опрошенных заявили, что это морально неприемлемо, тогда как в 2010 году такой ответ дали 34% респондентов.

Приемлемой взятка является для 9% опрошенных, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2010 году.

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Неизменным осталось количество людей (16%), которые считают, что взятка дорожной полиции во избежание официального штрафа, - это не вопрос морали, а примерно каждый десятый считает, что моральные аспекты взяточничества зависят от ситуации.

8% не смогли дать конкретной оценки указанным действиям.

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