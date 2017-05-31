Самый большой риск заморозков - в ночь на субботу в Курземе

К Латвии приближается волна холодного воздуха из Скандинавии, и самая низкая температура ожидается в ночь на субботу, свидетельствует прогноз «Global Forecast System».

В ночь на четверг, 1 июня, ночная температура будет не ниже +4..+9 градусов, а днем не превысит +11..+15. Усилится западный, северо-западный ветер.

Аналогичная погода ожидается в пятницу, когда местами в центральной и восточной части страны возможен град.

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Ночь на субботу будет ясной, поэтому воздух сильно остынет.

Местами в Курземе температура может опуститься до -1..-2 градуса.

Рекорд холода Латвии для 3 июня составляет -1,7 градуса в 1975 году.

Возможно, потепление в Латвию придет уже в воскресенье, когда воздух прогреется до +18..+23 градусов.

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