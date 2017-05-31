Реорганизация СГД: Работу потеряли 100 человек

Илзе Цируле
 

Илзе Цируле. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

До сих пор в результате реорганизации Службы государственных доходов (СГД) реально работу потеряли примерно 100 человек, рассказала в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» генеральный директор СГД Илзе Цируле.

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В процессе реорганизации предусмотрено ликвидировать примерно 550 рабочих мест, и процесс завершен примерно наполовину. До конца года планируется ликвидировать еще 285 штатных мест.

100 человек остались без работы в основном из-за оптимизации и дигитализации рабочих процессов.

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Цируле добавила, что реорганизация означает не только сокращение работников - пересматриваются также функции учреждения.

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