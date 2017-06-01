Выборы - это серьезно? Послушайте, что говорят маленькие граждане!

 

Фото: TVNET

Виктория Пушкеле


Начало школьных каникул, солнце, море и эскимо на палочке... Ну какие могут быть разговоры о политике и грядущих выборах? Особенно если тебе 5 или 7 лет!

Накануне Дня защита детей Русский TVNET поговорил с детишками школьного и дошкольного возраста на самую злободневную тему - выборы в городские думы. Мы обсудили, кто такой мэр, что он должен делать и чем они, цветы жизни, занимались бы будучи главой столицы. Видео получилось милейшим. Советуем посмотреть его всем, ведь некое «зерно истины» в их путаных ответах определенно точно есть!

Фото: TVNET

Лиза: «Я не знаю, что делает мэр. Может быть он городом управляет? Мэр должен отвечать на вопросы, показывать, где строить дома, ну и всякие площадки там... Если бы я была мэром, я бы построила детскую площадку, но не для себя, а для детей»!

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Фото: TVNET

Лада: «Мэр это человек, который делает театры, ничего не закрывает, садики, разные магазины. Мэр должен следить за порядком».




Фото: TVNET

Ариана: «Мэр - это тот, кто управляет городом. Обязанности мэра - защищать тех, кто живёт в городе и следить за тем, чтобы никто никого не убивал и не бил. Если бы я была мэром, я бы защищала свой народ, но я не хочу им быть»!

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