Латвийский студент в интернете продает свой голос на выборах

Некий латвийский студент решил подзаработать и на портале объявлений выставил на продажу свой голос на предстоящих муниципальных выборах в Латвии.

«Продам свой голос на выборах 2017», - гласит объявление студента с неоконченным высшим образованием, опубликованное как на русском, так и на латышском языке.

Радио Baltkom связалось с подавшим объявление молодым человеком, который рассказал, что

это отнюдь не шутка, он действительно хотел бы заработать, но пока спроса на его «лот» нет.

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«Да, я действительно продаю свой голос, и ничего незаконного я не совершаю, так как подкупать избирателей нельзя, но нигде не сказано, что нельзя продавать свой голос», - сказал молодой человек.

Примечательно, что цену за свой «лот» он не установил, указав, что будет смотреть на поступающие предложения.

Или студенту уже поступило достойное денежное предложение, или популярный сайт объявлений решил сам удалить объявление молодого человека, но уже вечером 30 мая «лот» исчез спросторов интернет-ресурса.

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