Какой будет погода на Лиго? Фенолог поделился своими исследованиями

Согласно важным дням декабря прошлого года, февраля и апреля, первый месяц лета вероятнее всего будет умеренно теплым - уверяет фенолог Вилис Букш.

По его наблюдениям, в июне погода резко изменится, дни станут более теплыми и даже жаркими. Тем не менее, до 15 июня возможны заморозки, а в середине месяца следует ожидать больших осадков.

«Если в начале месяца будет относительно прохладная погода и во многих местах заморозки, то уже после 8 июня можно ждать летнего тепла и жару» - рассказывает Букш.

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По наблюдениям фенолога, на праздник Лиго во многих местах Латвии ожидаются временные осадки, днем до +20 ... +24 градусов тепла, а ночью до +10 ... +15 градусов.

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