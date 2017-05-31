На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за введение необлагаемого минимума для работающих пенсионеров. Автор инициативы - Юрис Алкснис.

В Литве и Эстонии подоходный налог с пенсионеров удерживается так же, как с остальных работающих, отмечает он.

В Латвии к работающим пенсионерам, чьи зарплата и пенсия в целом не превышают 12 тыс. евро, не применяется норма о дифференцированном необлагаемом минимуме, что давало бы возможность получить переплату с подоходного налога. В результате пенсионеры находятся в худшем положении, чем остальные работающие в Латвии, отмечает автор инициативы.

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