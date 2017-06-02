Май: рекорды холода, латвийский «Диснейленд» и последние дни Prisma

Пока жители Латвии сетуют на дождливую погоду и отсутствие летнего тепла, Русский TVNET в очередной раз подводит итоги уходящего месяца, чтобы вспомнить о самом важном, интересном и необычном.

Такое вот начало мая: в Латвии побиты рекорды холода

Погода в этом году продолжает удивлять жителей. Так, в начале мая, на станции наблюдений в Мерсрагсе столбик термометра опустился до -6,1 градуса, в Павилосте - до -3,3 градусов, а в Зосени - до -4,9 градусов. Рассвет 1 мая, как и 28 апреля, стал рекордно холодным на метеорологической станции наблюдений в Мерсагсе. На большей части территории Латвии минимальная температура воздуха составляла -1..-5 градусов, в том числе -5 градусов зарегистрировано в аэропорту Вентспилса, в округе Вангажи, в Яунпиебалгском и Вецпиебалгском краях. Уже наступило лето, а латвийцы все еще негодуют: «Когда же наконец можно будет убрать зимнюю обувь из прихожей?»

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ЧИТАЙ НА TVNET: Холода в Латвии бьют рекорды, в Курземе идет снег

ЧИТАЙ НА TVNET: Какой будет погода на Лиго? Фенолог поделился своими исследованиями



































































Aizvērt Летний дождик в Риге Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Скидочный ажиотаж или последние дни Prisma в Латвии

Концерн «Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta» (SOK) принял решение закрыть супермаркеты «Prisma» в Литве и Латвии. Компания намерена сконцентрироваться на деятельности в Санкт-Петербурге и Эстонии, так как доля рынка в Литве и Латвии слишком мала для прибыльной работы. Сразу после того, как в СМИ была опубликованая данная информация, в магазинах начали образовываться безкрайние очереди, так как практически все товары жителям предлогали преобрести с огромными скидками. Так, чтобы окончательно очистить полки, в конце месяца сеть магазинов объявила скидку в размере 80% на все товары, в том числе, на продукты питания.

ЧИТАЙ НА TVNET: Последний день Prisma в Латвии: картошка по 7 центов и теплый хлеб по 14

ЧИТАЙ НА TVNET: Кто выиграет от ухода Prisma из Латвии

ЧИТАЙ НА TVNET: «Люди как безумные»: скидочный ажиотаж в «Prisma» продолжается































Aizvērt Литва, люди перед закрытием "Prisma" раскупают товары BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA







Латвия с размахом отмечает День восстановления независимости

4 мая Латвия отмечает День восстановления независимости. Для многих жителей Латвии это не только выходной день, когда можно собраться всей семьёй за одним столом, но и такой же важный и торжественный день как и 18 ноября, который является Днём рождения нашей страны. Отмечая День восстановления независимости Латвийской республики, для рижан и гостей города были подготовлены праздничные концерты, марафон латвийских фильмов, мероприятие «Zinu, zinu tēva sētu» в Верманском парке и «Pavasaris. Roks. Daugava» на Набережной 11 ноября. Ярким завершением праздничного вечера стало международное соревнование по пиротехнике, создание цветочной композиции и акция «Обними Латвию».







































































Aizvērt Праздничный салют 4 мая Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







ЧИТАЙ НА TVNET: 4 мая. Как это было

ЧИТАЙ НА TVNET: 4 мая: С Днём второго рождения, страна!

ЧИТАЙ НА TVNET: Как Латвия отмечает 4 мая: красочные фото пользователей соцсетей

В день экзаменов по латышскому языку «утекли» темы для сочинений. Начат уголовный процесс

16 мая перед централизованным экзаменом по латышскому языку некоторые школы сообщили об утечке тем сочинения. ГЦСО оперативно заменил темы сочинений на резервный вариант, однако позже стало известно, что произошла утечка и этих тем. Министр образования и науки Карлис Шадурскис сообщил, что утечка тем могла произойти по вине одного человека, который так поступил, желая помочь кому-то из родственников или знакомых. С большой долей вероятности известен и виновный, и сейчас вопрос в том, сумеет ли полиция собрать достаточно доказательств против этого человека. Шадурскис считает, что в будущем от рассылки экзаменационных заданий в конвертах нужно перейти к цифровой форме, что значительно уменьшит риск утечки. Изменения могут произойти уже в будущем году.

ЧИТАЙ НА TVNET: Очередной скандал с экзаменами. Теперь с математикой

ЧИТАЙ НА TVNET: Начат уголовный процесс об утечке тем сочинения на экзамене по латышскому языку

ЧИТАЙ НА TVNET: Утечкой тем сочинения на экзамене по госязыку занялась Госполиция

ЧМ по хоккею 2017: Сборная Латвии показала лучший результат с 2012 года

Сборная Латвии завершила турнир на 10-й позиции, что является лучшим показателем с 2012 года. Наши хоккеисты начали турнир с трех побед подряд, а последующих четырех играх уступила противнику. В решающей встрече за место в четвертьфинале Латвия боролась до конца, но в серии буллитов проиграла Германии со счетом 3:4. В последний раз наша команда была в четвертьфинале ЧМ в 2009 году, когда в Швейцарии повторила свой самый лучший результат и стала седьмой самой лучшей командой мира.



















































Aizvērt Как хоккеисты сборной Латвии живут во время чемпионата мира LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens LETA/Edijs Pālens







ЧИТАЙ НА TVNET: Латвийских хоккеистов в аэропорту встречали овациями

ЧИТАЙ НА TVNET: ЧМ-2017: Хартли, Спруктс и Даугавиньш о последней игре сборной

ЧИТАЙ НА TVNET: Германия одолела Латвию и завоевала путевку в четвертьфинал ЧМ-2017

«Чувствительное» 9 мая: торжественные мероприятия, концерт «ЧАЙФ» и традиционный салют

8-го и 9-го мая у Памятника Освободителям прошли традиционные торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма. Более тысячи человек приняли участие в шествии памяти павших во Второй мировой войне в рамках акции «Бессмертный полк». В парке Победы прошла Минута молчания, после чего, к гостям праздника обратится мэр Риги Нил Ушаков. А в 21:30, на сцене у Памятника Освободителям со специальной концертной программой выступила российская рок-группа «ЧАЙФ». Вечер завершился традиционным пятнадцатиминутным салютом.



















































































































































































































Aizvērt 9 мая 2017 года: парк Победы TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







ЧИТАЙ НА TVNET: В Старой Риге произошел конфликт на акции против 9 мая

ЧИТАЙ НА TVNET: Парк Победы 9 мая с высоты птичьего полета

ЧИТАЙ НА TVNET: 9 мая в Риге: Как проходило празднование в Парке Победы

Ночь музеев: длинные очереди и оживленная атмосфера

20 мая по всей Латвии прошла Ночь музеев, в которой участвовали 172 музея и общественных организации. Они открыли свои двери для всех желающих совершенно бесплатно. Благодаря теплой погоде, люди с удовольствием использовали возможность посетить эти мероприятия. Как и в прошлом году, Ночь музеев прохошлаи в регионах. Так, в Видземе прошли 39 мероприятий, в Курземе - 31. Кроме того, все интересующиеся могли посетить 23 музея и общественных организации в Латгале, а также 12 в Земгале.

ЧИТАЙ НА TVNET: Ночь музеев: длинные очереди и оживленная атмосфера

ЧИТАЙ НА TVNET: В Ночи музеев примут участие 172 музея и общественных организации





























































































































































































































































































Aizvērt "Ночь музеев 2017" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







«airBaltic» начал выполнять полеты между Ригой и Лиепаей

Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» с 16 мая начала выполнять полеты между Ригой и Лиепаей. Как заявил мэр Лиепаи Улдис Сескс возобновление полетов сделает Лиепаю важным национальным и международным пунктом назначения для путешественников, одновременно способствуя экономическому развитию города, более широким возможностям организации международных конференций, концертов мирового уровня, спортивных мероприятий, развитию медицинского туризма и курортной деятельности и, конечно же, многие смогут вновь открыть Лиепаю как место, где можно жить и работать.

Полеты по маршруту Рига-Лиепая будут выполняться три раза в неделю самолетом «Q400 NextGen». Продолжительность полета - 40 минут, стоимость билета в одном направлении - начиная с 15 евро с сборами аэропорта и платой за транзакцию.

ЧИТАЙ НА TVNET: Трагикомично! «airBaltic второй раз подряд высадили меня с самолета»

ЧИТАЙ НА TVNET: Суммарная зарплата членам правления airBaltic превысила 2,6 млн евро

ЧИТАЙ НА TVNET: «airBaltic» начинает выполнять полеты между Ригой и Лиепаей

В Латвии появился свой «Диснейленд» - настоящий хит лета 2017

Буквально в середине мая в нашей стране открылся парк развлечений под названием «Avārijas brigāde», который обещает стать настоящим хитом лета 2017 года. Парк, в который, кстати, вложено более 4 млн. евро, находится приблизительно в часе езды от Риги рядом с шоссе P80 «Тинужи—Кокнесе». При подъезде сразу виден размах задуманного: «латвийский Диснейленд» раскинулся на паре десятков гектаров. Здесь можно осмотреть первую в Латвии тропу Динозавров, посетить игровой городок, а также познакомиться с героями латышских сказок на тропе рассказов. Ну а самое безудержное веселье (по наблюдениям Русского TVNET) у детей вызвал городок подвесных гамаков в тенистом лесу, спортивная полоса препятствий, тарзанки, прыжки на батутах, игры на водной подушке и, конечно, велокартинг, от которого оттащить любимых чад будет практически невозможно.

ЧИТАЙ НА TVNET: «А вы уже были на динозаврах?»: латвийский парк Avārijas brigāde - хит лета 2017 (фото)