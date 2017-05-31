ФОТО: Закюсалу ожидают серьезные перемены

Архитекторы и строительные эксперты начали разработку локального планирования Закюсалы, на что может уйти до двух лет, однако сразу после согласования на острове может начаться строительство уникального современного района, расположенного на берегу Даугавы.

Участок земли размером 12 га между Телебашней и Островным мостом принадлежит дочерней фирме Zaķusalas Estate строительной компании Merks, которая и запустила разработку локального планирования по проекту RUUME, который в рамках международного конкурса в 2016 году был признан лучшим.

Закюсала, ранее состоявшая из нескольких островов, была обжита еще с 17 века, а в 20-м веке там находились одно- и двухэтажные дома.

Реклама

В 21-м веке здесь хотят построить жилье примерно для 1500 жителей, обустроить коммерческие площади и создать все необходимое для социальной инфраструктуры. На обоих берегах задуман променад.

Как это, возможно, когда-то будет выглядеть, смотрите на эскизах.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Еще по этой теме