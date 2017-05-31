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В Лигатненском природном парке на свет появились лосята — 1 мая у лосихи Милдини родились близнецы.

Как сообщили Русскому TVNET в парке, сначала малыши с мамой находились в дальнем углу вольера. Сегодня они уже окрепли и изучают окрестности, а также ждут в гости туристов.

Папа лосят Юссис прибыл в Латвию из Финляндии в прошлом году, ему тогда не было и года. Появившиеся на свет лосята — его первое потомство.

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Кстати, чаще всего у лосей рождается всего один малыш. Обычно лосята появляются на свет в конце апреля — мае. К осени их окрас становится таким же, как у взрослых особей. Хотя лосята начинают пробовать обычную еду практически сразу, молоком матери они питаются до 7-8-месячного возраста. Отец не принимает участия в воспитании малышей.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

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