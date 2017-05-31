Сейм одобрил запрет на торговлю пивных «двушек» с 2018 года

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Diāna Lozko / LETA

Комиссия Сейма по народному хозяйству, охране среды, аграрной и региональной политике сегодня направила на рассмотрение в парламенте в окончательном чтении поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с 1 апреля 2018 года продавать пиво в пластмассовых бутылках большой емкости.

Согласно поправкам, пиво, напитки, полученные путем брожения, промежуточные продукты и другие алкогольные напитки, произведенные до 31 декабря 2017 года, нельзя будет продавать в упаковке объемом более 0,5 литра, если абсолютное содержание спирта в напитке превышает 5,8 процента.

Реализовывать их в Латвии можно будет до истечения срока годности, но не дольше 31 марта 2018 года.

Экспортировать эту продукцию можно будет и после этого срока. Если абсолютное содержание спирта не превышает 5,8 процента, объем упаковки не должен превышать 1 литра.

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Руководитель Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре после заседания комиссии сказала журналистам, что она в шоке от такого отношения к предпринимателям и такого неблагоприятного для отрасли решения, вынуждающего перестроить производство в столь короткие сроки.

Завтра представители отрасли будут обсуждать вопрос о том, не подать ли на государство в Конституционный суд,

сказала Шуре.

Комиссия рассмотрела также предложение президента Латвии Раймонда Вейониса вообще отказаться от использования пластмассовой тары в производстве и обороте алкогольных напитков, но решение не приняла.

Как сообщалось, 11 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках емкостью больше 1 литра. Президент вернул эти поправки в Сейм на повторное рассмотрение.

Вейонис одобряет включенные в закон ограничения на торговлю алкоголем и продвижение к отказу от продажи алкоголя в пластмассовых бутылках большой емкости, но при этом предлагает рассмотреть возможности вообще отказаться от использования пластмассовой тары в производстве и обороте алкогольных напитков.

С просьбой не провозглашать принятые поправки к закону об обороте алкогольных напитков к президенту обратились 20 депутатов Сейма.

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