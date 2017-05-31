На Луцавсале откроется пляжный читальный зал

Луцавсала
 

Луцавсала. Фото: LETA

1 июня в зоне отдыха на Луцавсале работу возобновит пляжный читальный зал Рижской центральной библиотеки (РЦБ). Он расположится в новой палатке, где будет новая удобная меблировка для взрослых и детей.

Как сообщили Русскому TVNET в Рижской думе, опыт прошлого летнего сезона показал, что книги в читальном зале используется реже, чем печатные издания, поэтому в этом году будет меньше книг, но больше тематических журналов, изданных как в 2017 году, так и ранее.

Правила читального зала предусматривают: покидая пляж, взятые книги и журналы надо оставить на полке.

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Читальный зал будет работать до 31 августа каждый день с 12.00 до 17.00.

РЦБ призывает использовать новую услугу и скрашивать свой досуг чтением книг или журналов из пляжного читального зала. Дети в читальном зале могут читать, рисовать, раскрашивать и решать ребусы.

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