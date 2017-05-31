В Даугаву выпустили 15 тысяч мальков сырти

 

Фото: LETA

В Даугаву в среду, в рамках программы по пополнению рыбных ресурсов в водоемах Риги, были выпущены около 15 тыс. мальков сырти (вимбы).

Как сообщили Русскому TVNET в Рижской думе, расходы на покупку мальков и их выпуск в реку составили 2178 евро. Их Департамент по вопросам охраны окружающей среды и жилища финансирует из средств, полученных в качестве платы за использование прав промышленного вылова во внутренних водах и на морском побережье.

Мальков сырти поставил Научный институт безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR. Мальки были выращены в филиале рыбного питомника Tome – Dole.

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Вид рыбы и число мальков согласованы с департаментом исследования рыбных ресурсов института BIOR, цель деятельности которого заключается в создании научной базы для долгосрочного использования рыбных ресурсов в Балтийском море, Рижском заливе и внутренних водах Латвии.

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