Ассоциация: показатели здоровья мужчин в Латвии - одни из худших в Европе

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Показатели здоровья мужчин в Латвии - одни из худших в Европе, поэтому важно их улучшать и снижать мужскую смертность, которая значительно превышает женскую, заявила агентству ЛЕТА представитель Латвийской ассоциации экономики здравоохранения Даце Плато.

Как отметил руководитель урологической клиники Рижской Восточной клинической университетской больницы Вилнис Лиетувиетис, мотивация заботиться о себе и своем здоровье у латвийских мужчин все еще очень низка, особенно у мужчин среднего и старшего поколения.

Мужчины в Латвии живут в среднем на 10 лет меньше, чем в западноевропейских странах. И хотя удельный вес мужчин при рождении в Латвии выше, чем женщин (соответственно 52,1% и 47,9% новорожденных), в течение жизни эта пропорция резко меняется - удельный вес мужчин сокращается до 45,9%, а женщин возрастает до 54,1%.

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Среди причин смертности мужчин в Латвии первое место (более 50% случаев) уже многие годы занимают заболевания сердечно-сосудистой системы. Правда, в последние годы и заболеваемость ими, и смертность от них снижаются.

Вторая причина - онкологические заболевания, смертность в результате которых имеет тенденцию к росту. Первое место среди злокачественных опухолей, больше всего угрожающих здоровью мужчин, в последние годы занимает рак простаты. Он ежегодно диагностируется более чем 1000 пациентов, причем все чаще у молодых мужчин.


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