Появится ли велодорожка на улице Бривибас?

Этот вопрос очень часто задают рижане, которые живут на Югле и Тейке. Однако возможность появления такой дорожки, которая бы по Воздушному мосту соединила улицу Бривибас с Бульваром Бривибас, Департамент сообщения Рижской думы рассмотрит только после создания окружной дороги вокруг центра столицы.
Сейчас улица Бривибас выполняет функцию магистральной – эта улица с большой интенсивностью транспортных средств и общественного транспорта. Учитывая сеть окружающих ее улиц, у улицы Бривибас практически нет альтернативы и не возможно перенаправить поток машин на другие улицы. При создании велополос учитывается одно общее правило: не должно ухудшится движение общественного транспорта, а также необходимо другим участникам дорожного движения предоставить нормальные условия для передвижения по другим улицам.
Но, значение улицы Бривибас и ее функция изменятся после создания окружной дороги – недостающие участки дороги Восточной магистрали. А также будут осуществлены другие масштабные проекты, которые позволят убрать машины из центра города. После реализации этого проекта планировщики обязательно еще раз вернутся к вопросу создания на улице Бривибас велополосы.
Сейчас ширина улицы Бривибас недостаточная, чтобы, не производя ее расширение можно было бы создать велополосу на всем упомянутом участке.
Отдельные участки улицы слишком узкие и не проходят по нормативам.
В вопросе о появлении незаконной горизонтальной маркировки на участке улицы Бривибас от улицы Артиллерияс до улицы Палидзибас, департамент поясняет: в государстве установлен порядок, в котором согласовываются и проводятся изменения в организации дорожного сообщения. Упомянутая горизонтальная маркировка появилась без всяких согласований и не отвечала обязательным требованиям стандартов. Поэтому Департамент обратился в полицию с просьбой призвать виновных в появлении маркировки лиц к ответственности.