Пивовары подсчитали убытки от запрета двухлитровых бутылок

 

Фото: Vidmantas Balkūnas / 15min.lt

Комиссия Сейма по Народному хозяйству, аграрным делам, среде и региональной политике сегодня направила на окончательное рассмотрение в Сейм поправки к Закону Об обороте алкогольных напитков. Планируется, что уже с 1 апреля следующего года в Латвии полностью запретят продажу пива в пластиковых двухлитровых бутылках.

Первоначально депутаты планировали запретить пиво в двухлитровых пластиковых бутылках с 2020 года. Хотели дать предпринимателям время перестроить производство. Но президент вернул поправки на повторное рассмотрение — ждать не за чем. Кристине Яунземе, советник президента по законодательным и юридическим вопросам считает, что теперь, с новыми, сроками президент согласится.

«Возражения президента приняты во внимание, установлен соразмерный промежуток времени, и ограничение на продажу алкоголя в ПЕТ-бутылках вступит в силу раньше», — рассказала Яунземе.

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Запрет продавать пиво в пластиковых двухлитровых бутылках вступает в силу с 1 января следующего года. Но предпринимателям будет дан срок до 1 апреля, чтобы распродать остатки продукции, произведенной накануне нового года. В дальнейшем — 2-литровые бутылки можно будет производить в Латвии только на экспорт. За соблюдением правил продаж в магазинах будет следить Служба госдоходов.

«Надо решить, что нам важнее: зарабатывать деньги на здоровье людей, или все-таки думать о том, как зарабатывать в тех сферах народного хозяйства, где можем делать это без ущерба своему здоровью. Если мы хотим трезво смотреть и долгосрочно на развиие нашей страны и думать о своих людях, то это правильное решение», — говорит член комиссии Сейма по народному хозяйству Иварс Зариньш.

Пивовары заявили, что в Латвии есть предприятия, которые буквально в этом году установили новые линии по разливу пива. Теперь эти инвестиции в сотни тысяч евро, получается, никому не нужны

. Решение комиссии — очередной удар по пивной отрасли Латвии, так заявил исполнительный директор Союза пивоваров Латвии Петерис Лининьш.

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«Негативно оцениваем это решение, поскольку оно, по нашему мнению, противоречит практике, принятой в Европейском союзе. Там, если вводятся какие-то существенные для производителей ограничения, определяют переходный период в 2 – 4 года. Здесь же не учтено, что местным производителям это причинит большие убытки. Здесь не учтено, что отрасль и без того несет потери. Здесь не принято во внимание, что планируется повышение акцизного налога, причем, повышение налога происходило и раньше, ежегодно», — указал Лининьш.

Отказ от двухлитровых ПЕТ-бутылок заставит латвийских пивоваров за год дополнительно инвестировать в производство 3 миллиона евро. Еще 3 миллиона 300 тысяч составят убытки отрасли от роста расходов. Итого, общие потери производителей оцениваются почти в 6,5 миллионов евро. Кроме того,

в окружающую среду Латвии могут за год попасть дополнительно 495 тонн литровых бутылок — покупать их будут чаще.

Депутаты договорились продолжить дискуссии о том, чтобы полностью запретить продажу алкоголя в ПЕТ-бутылках любого объема. Срок ограничений пока не оговаривали. Не исключено, что в перспективе запрет может коснуться даже безалкогольных напитков.


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