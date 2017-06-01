Кто из кандидатов в мэры - самый богатый?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

47 из 88 кандидатов в мэры крупнейших городов Латвии - это государственные должностные лица, декларации о доходов у которых доступны обществу. На основе этой информации компания Lursoft выяснила, кто же из кандидатов в мэры - самый богатый, то есть имел самые большие официальные доходы в прошлом году.

Еще по этой теме

Итого, расчеты Lursoft говорят о следующем.

1. Айвар Лембергс («Латвии и Вентспилсу») - 553 411 евро

Реклама

2. Айгар Нитишс («Латвийская зеленая партия») - 292 541 евро

3. Улдис Сескс («Лиепайская партия») - 205 406 евро

4. Байба Брока («Национальное объединение») - 137 663 евро

5. Никита Никофоров («Согласие») - 116 359 евро

6. Арнис Абелитис («Тебе, Юрмала») - 101 859 евро

7. Владислав Шафранский («Альтернативные») - 83 614 евро

8. Нил Ушаков («Согласие») - 78 839 евро

9. Янис Байкс («Валмиере и Видземе») - 75 529 евро

10. Янис Вилтинис («Латвийское объединение регионов»)- 75 529 евро

Кроме того, Lursoft пришел к выводу, что 42 из 88 кандидатов в мэры в девяти крупнейших латвийских городах одновременно являются владельцами долей хотя бы в одном предприятии. Есть и рекордсмены: одному из кандидатов принадлежит сразу 7 предприятий, полностью или частично. Только у 12 претендентов нет ни одного долевого участия в предприятиях.

Еще по этой теме
Предвыборная истерия в Даугавпилсе: «Делают из нас дураков, поливают друг друга помоями и ничего не стесняются&quot;

Предвыборная истерия в Даугавпилсе: «Делают из нас дураков, поливают друг друга помоями и ничего не стесняются"

Выборы 2017: Что обещают все претенденты на пост мэра Риги?

Выборы 2017: Что обещают все претенденты на пост мэра Риги?

В одном самоуправлении уже известна партия-победитель на выборах

В одном самоуправлении уже известна партия-победитель на выборах


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR
Земля
Земля, Līči, 52440 EUR

reklama.vesti.lv

Читать всем владельцам смартфонов! 7 способов защиты от хакеров Hi-Tech

Читать всем владельцам смартфонов! 7 способов защиты от хакеров

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра Hi-Tech

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра

ФОТО: Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом Showbiz

ФОТО: Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом

ФОТО: Французская модель так сексуально загорает, что жарко всем Wo&Men

ФОТО: Французская модель так сексуально загорает, что жарко всем

Дрон снял новую гигантскую штаб-квартиру Apple Hi-Tech

Дрон снял новую гигантскую штаб-квартиру Apple

Выборы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 