Кто из кандидатов в мэры - самый богатый?

47 из 88 кандидатов в мэры крупнейших городов Латвии - это государственные должностные лица, декларации о доходов у которых доступны обществу. На основе этой информации компания Lursoft выяснила, кто же из кандидатов в мэры - самый богатый, то есть имел самые большие официальные доходы в прошлом году.

Итого, расчеты Lursoft говорят о следующем.

1. Айвар Лембергс («Латвии и Вентспилсу») - 553 411 евро

Реклама

2. Айгар Нитишс («Латвийская зеленая партия») - 292 541 евро

3. Улдис Сескс («Лиепайская партия») - 205 406 евро

4. Байба Брока («Национальное объединение») - 137 663 евро

5. Никита Никофоров («Согласие») - 116 359 евро

6. Арнис Абелитис («Тебе, Юрмала») - 101 859 евро

7. Владислав Шафранский («Альтернативные») - 83 614 евро

8. Нил Ушаков («Согласие») - 78 839 евро

9. Янис Байкс («Валмиере и Видземе») - 75 529 евро

10. Янис Вилтинис («Латвийское объединение регионов»)- 75 529 евро

Кроме того, Lursoft пришел к выводу, что 42 из 88 кандидатов в мэры в девяти крупнейших латвийских городах одновременно являются владельцами долей хотя бы в одном предприятии. Есть и рекордсмены: одному из кандидатов принадлежит сразу 7 предприятий, полностью или частично. Только у 12 претендентов нет ни одного долевого участия в предприятиях.

Еще по этой теме