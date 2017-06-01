Кто из кандидатов в мэры - самый богатый?

47 из 88 кандидатов в мэры крупнейших городов Латвии - это государственные должностные лица, декларации о доходов у которых доступны обществу. На основе этой информации компания Lursoft выяснила, кто же из кандидатов в мэры - самый богатый, то есть имел самые большие официальные доходы в прошлом году.
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Итого, расчеты Lursoft говорят о следующем.
1. Айвар Лембергс («Латвии и Вентспилсу») - 553 411 евро
2. Айгар Нитишс («Латвийская зеленая партия») - 292 541 евро
3. Улдис Сескс («Лиепайская партия») - 205 406 евро
4. Байба Брока («Национальное объединение») - 137 663 евро
5. Никита Никофоров («Согласие») - 116 359 евро
6. Арнис Абелитис («Тебе, Юрмала») - 101 859 евро
7. Владислав Шафранский («Альтернативные») - 83 614 евро
8. Нил Ушаков («Согласие») - 78 839 евро
9. Янис Байкс («Валмиере и Видземе») - 75 529 евро
10. Янис Вилтинис («Латвийское объединение регионов»)- 75 529 евро
Кроме того, Lursoft пришел к выводу, что 42 из 88 кандидатов в мэры в девяти крупнейших латвийских городах одновременно являются владельцами долей хотя бы в одном предприятии. Есть и рекордсмены: одному из кандидатов принадлежит сразу 7 предприятий, полностью или частично. Только у 12 претендентов нет ни одного долевого участия в предприятиях.Еще по этой теме