Депутаты латгальцам: перестаньте притворяться мучениками!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Krists Spruksts / LETA

«Возникает ощущение, что мы друг друга не понимаем. Мы говорим об одном, а депутаты о чем-то другом», - печально заявила после встречи с представителями парламентских комиссий руководитель Культурного общества латгальцев Ливия Плявинска.

Вместе с ректором Резекненской технологической академии Эдмундом Тейрумниексом и председателем совета по развитию Латгальского региона планирования Алиной Генделе она посетила Сейм, чтобы рассказать о требованиях резолюции Четвертого всемирного конгресса латгальцев. Депутаты отнеслись к документу критически.

В резолюции содержатся требования укрепить статус латгальского языка, допустить общение на нем с госучреждениями, установить дорожные знаки и указатели на латгальском, финансировать региональные культурные учреждения, обеспечить досягаемость латвийских общественных СМИ в приграничье.

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Депутат Алдис Адамович в ответ на это напомнил, что последние три правительства еще с 2012 года подготовили и реализовали несколько программ для развития Латгале.

Как уже сообщал наш портал, за год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%).

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