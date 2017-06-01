Прощальный поцелуй Latvenergo: компания удивляет клиентов мистическими счетами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Айвар живет в частном доме в районе Кандавы, однако, судя по счетам за электричество, кажется будто ему принадлежит целый замок.

«В прошлом году платил примерно 54 евро в месяц, но уже в 2017-ом плата выросла и приходится платить 84 евро в месяц. Но я потребляю столько же электричества, как и раньше. Откуда взялись дополнительных 30 евро?» - негодует Айвар.

Спустя первые два месяца наступившего года, он решил сменить поставщика электроэнергии. За март платить не стал, так как ждал общий последний счет, чтобы заплатить всю сумму сразу. Латвиец и подумать не мог, что расстование так дорого ему обойдется.

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«237 евро!!!С учетом того, что я платил регулярно каждый месяц. Там все так написано, что я ничего не понимаю. В интернете прочитал, что я такой не единственный, кому приходят мистические счета. Они, видимо, таким способом прощаются!» - говорит Айвар.

Директор отдела коммуникация «Latvenergo» поясняет - используя метод выровненного платежа, клиент в 2016 году использовал больше электроэнергии, чем задал за свою потребительскую среднюю величину. Заключительный счет был в 2016 году за перерасходованное электричество и в марте реальная сумма за месяц. Поэтому в этом году счет за электричество вырос - к выровненному платежу начислен долг предыдущего года.

Оплачивая первые два месяца этого года, клиент не мог заплатить выровненную сумму за оставшиеся месяцы. Если бы статус не менялся, клиент бы платил реальную сумму этого года, плюс сумму долга распределенную по месяцам.

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