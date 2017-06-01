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Вечером 30 мая в Латвию прибыла польская военная техника, в том числе танки «14×MBT PT-91», которые доставили в Адажи, где Польша примет участие в учениях «Saber Strike».

С 3 по 15 июня в Латвии состоятся ежегодные международные учения «Saber Strike», на которые активно начали собираться солдаты стран-союзников и военная техника.

В этом году руководить объединенными учениями сухопутных и воздушных сил будет Латвия. В учениях примут участие более 2000 солдат из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши и Словакии, а также солдаты США и морские пехотинцы.

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Вооруженные силы извиняются за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в движении транспорта, которые могут возникнуть в связи с перемещением военной техники по автодорогам.

Польша - одна из стран, которая направила солдат в Латвию в рамках расширения присутствия НАТО.

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