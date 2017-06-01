Производители клубники из-за холодов потеряли часть будущего урожая

 

Фото: amam.lv

Из-за холодной погоды нынешней весной производители клубники частично потеряли будущий урожай, рассказала представитель Латвийской ассоциации плодоводов Ренате Кайяка, добавив, что точные расчеты планируется обобщить в течение недели.

Ущерб, причиненный посадкам клубники, в разных регионах различается. Сильнее всего пострадали хозяйства, где в период холодов клубника цвела.

Как отметила Кайяка, в некоторых регионах температура падала всего до -2 градусов, а в других мороз достиг -7 градусов и выпал снег.

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Известно, что в одном из крупнейших хозяйств по выращиванию клубники погибло 20-30% планируемого урожая.

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