В воскресенье в Риге перекроют ряд улиц: Краста, Баускас и другие

Улица Краста в Риге
 

Улица Краста в Риге. Фото: LETA

Во время Рижского веломарафона Toyota в воскресенье, 4 июня, в городе будет ограничено движение, в том числе уже с вечера 3 июня закроют проезд по набережной 11 Ноября, сообщила Русскому TVNET Рижская дума.

С 22 часов вечера 3 июня до 18 часов вечера 4 июня будет закрыто движение транспортных средств по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до Вантового моста и параллельной набережной улице со стороны Старой Риги (между Бискапа и Полю гате). Ограничения на остановку и стоянку автомобилей на участках этих улиц будут введены уже с 17 часов дня 3 июня.

В указанные интервалы времени Госполиция в случае необходимости организует движение транспортных средств в двух направлениях по ул. Пилс на участке от ул. Миесниеку до Домской площади и по самой Домской площади.

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4 июня движение транспортных средств будет закрыто:

- с 9.00 до 17.00 по ул. Краста в направлении от Каменного моста до Южного моста;

- с 9.45 до 17.00 по Южном мосту в направлении Пардаугавы от въезда с ул. Краста до ул. Баускас (по левой полосе, которую обозначат конусами, будет организовано движение общественного транспорта);

- с 10.00 до 17.00 по ул. Баускас от круга Южного моста до ул. Мукусалас, по ул. Мукусалас от ул. Баускас до Каменного моста, на круге ул. Мукусалас под Островным мостом, в туннеле под Каменным мостом, на ул. Кугю, ул. Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, на Вантовом мосту (по левой полосе, которую оградят, будет организовано движение общественного транспорта), по ул. Екаба от ул. Кр. Валдемара до Домской площади, по Домской площади, по Бискапа гате от Домской площади до набережной 11 Ноября.

С 17 часов вечера 3 июня до 17 часов вечера 4 июня запретят остановку и стоянку транспортных средств на ул. Кугю (со стороны Даугавы), на площади Гердера, улицах Екаба и Бискапа гате, а также ул. Цитаделес на участке от ул. Торня до площади Пилс. На Баласта дамбис остановка и стоянка транспорта будет ограничена с 19 часов вечера 3 июня до 17 часов вечера 4 июня.

Веломарафон будет проходить на трех дистанциях:

- с 11.30 до 13.00 состоится заезд на Спортивной дистанции – квалификационный заезд по маршруту: последний круг по набережной 11 Ноября (40 кругов) – Полю гате – ул. Пилс – площадь Пилс - ул. Кр. Валдемара – ул. Екаба – Домская площадь – площадь Гердера – Бискапа гате (финиш);

- с 13.30 до 15.00 состоится заезд на Народной дистанции по маршруту: набережная 11 Ноября – ул. Краста – Южный мост – по Южному мосту – ул. Баускас – ул. Мукусалас – круг на ул. Мукусалас – ул. Мукусалас – туннель под Каменным мостом – ул. Кугю – ул. Триядибас – Ранькя дамбис – Баласта дамбис – Вантовый мост – ул. Екаба – Домская площадь – площадь Гердера – Бискапа гате (финиш);

- с 15.00 до 16.00 состоятся заезды на Народной дистанции/Семейной дистанции по маршруту: набережная 11 Ноября – ул. Краста – Южный мост – по Южному мосту – ул. Баускас – ул. Мукусалас – круг на ул. Мукусалас – ул. Мукусалас – туннель под Каменным мостом – ул. Кугю – ул. Триядибас – Ранькя дамбис – Баласта дамбис – Вантовый мост – ул. Екаба – Домская площадь – площадь Гердера – Бискапа гате (финиш).

Водителям следует принимать во внимание, что на этих маршрутах Госполиция будет регулировать, ограничивать и в случае необходимости закрывать движение транспортных средств, а также, что с 8.00 до 10.00 и с 16.00 до 18.00 в случае необходимости может быть ограничено движение транспортных средств для установки и демонтажа заградительных барьеров.

Рижская дума призывает горожан с пониманием отнестись к необходимым ограничениям движения. В случае недоразумений или неясностей просьба звонить по бесплатному информационному телефону Центра управления движением 80003600.

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