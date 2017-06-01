В латвийской «Лотерее столетия» выиграны первые 100 тыс. евро

 

Фото: AFP/Scanpix

В проводимой ГАО «Latvijas Loto» «Лотерее столетия» выигран первый из четырех крупных выигрышей в размере 100 тыс. евро, сообщила представитель компании Айга Розиня.

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Обладателями выигрышей по 10 тыс. евро стали уже шесть человек.

Обладателем стотысячного выигрыша стал житель Дагдского края Эвалд, который работает на лесозаготовках. Конкретных планов, как потратить деньги, у него нет, один из вариантов - вложить средства в покупку собственного леса.

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Общий призовой фонд «Лотереи столетия» составляет 3,25 млн евро. Выпущен миллион лотерейных билетов, которые можно купить в бумажной и электронной форме.

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