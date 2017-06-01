В латвийской «Лотерее столетия» выиграны первые 100 тыс. евро

В проводимой ГАО «Latvijas Loto» «Лотерее столетия» выигран первый из четырех крупных выигрышей в размере 100 тыс. евро, сообщила представитель компании Айга Розиня.

Обладателями выигрышей по 10 тыс. евро стали уже шесть человек.

Обладателем стотысячного выигрыша стал житель Дагдского края Эвалд, который работает на лесозаготовках. Конкретных планов, как потратить деньги, у него нет, один из вариантов - вложить средства в покупку собственного леса.

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Общий призовой фонд «Лотереи столетия» составляет 3,25 млн евро. Выпущен миллион лотерейных билетов, которые можно купить в бумажной и электронной форме.

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