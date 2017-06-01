Каждый автовладелец попадает в ДТП в среднем раз в 12 лет

Латвийское Бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), на основе данных о заключенных страховых договорах, а также количестве произошедших ДТП, обобщил статистику о том, как часто в среднем латвийские автовладельцы попадают в дорожно-транспортные происшествия. Как свидетельствуют данные LTAB, каждый автовладелец в среднем раз в 12 лет становится виновником или пострадавшим в ДТП.

LTAB обобщил статистику за период с 2011 по 2016 год и пришел к выводу, что каждый автовладелец в среднем раз в 12 лет попадает в какое-либо дорожно-транспортное происшествие. «Если сравнить эту статистику с ранее проведенным анализом данных о 2009-2010 годах, то становится очевидно, что средний период, в который автовладельцы попадают в ДТП, увеличился примерно на год», - рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин, добавляя, что это может быть связано как с культурой вождения, так с постепенным улучшением состояния дорог в Латвии.

«Как свидетельствует статистика LTAB, от попадания в ДТП не застрахован ни один водитель. Более того, никогда нельзя знать, насколько серьезным и фатальным окажется одно единственное ДТП», - подчеркивает председатель правления LTAB, добавляя, что полис ОСТА в этих ситуациях может защитить от незапланированных издержек и ненужных переживаний.

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Важно указать, что водители грузовых автомобилей попадают в ДТП в среднем в два раза чаще – раз в 6 лет. «То, насколько часто владельцы транспортных средств попадают в аварии и насколько серьезны последствия у этих ДТП, является важным фактором, определяющим цену ОСТА. Это одна из причин, почему, оценивая различные факторы риска, цены на ОСТА для грузоперевозчиков оказываются существенно выше по сравнению с другими транспортными средствами», - поясняет Я. Абашин.

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