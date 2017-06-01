ПБ проверяет объявление в интернете о продаже голоса избирателя

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Полиция безопасности (ПБ) проверяет возможную продажу голоса избирателя через интернет.

Агентство ЛЕТА заметило на одном из сайтов объявление на латышском и русском языках о том, что избиратель за вознаграждение предлагает свой голос на выборах.

В ПБ сообщили, что ей уже известно о данном объявлении и ведется выяснение мотивов, побудивших человека дать такое объявление.

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ПБ призывает жителей Латвии воздержаться от подобных действий.

В целом ПБ получила несколько сигналов о случаях незаконного воздействия на избирателей и проводит их проверку.

В предвыборной период и в день выборов ПБ будет работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить законное проведение голосования.

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