Лето - лишь в календаре: в пятницу похолодает еще больше, усилится ветер

Во второй половине дня в четверг температура воздуха в Латвии составляет всего +10..+15 градусов, порывы ветра в Видземе достигают скорости 17 метров в секунду, сообщает агентство ЛЕТА.

В пятницу приток холодного воздуха продолжится, и ветер усилится еще больше, предупреждают синоптики.

Ночью и с утра по всей стране, а позднее только местами, ожидаются кратковременные осадки, в том числе град. День будет достаточно солнечным, но ближе к вечеру в северо-восточной части страны соберутся облака.

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В ночь на пятницу ветер стихнет, а температура воздуха опустится до +2..+9 градусов.

Днем северо-западный ветер снова усилится и днем его порывы могут достигать 16-20 метров в секунду. При этом столбик термометра не поднимется выше +10..+14 градусов.

В Риге пройдут дожди, возможен град, в течение дня облаков станет меньше. Ночью похолодает до +7 градусов, днем потеплеет до +12 градусов. Порывы северо-западного ветра во второй половине дня усилятся до 19 метров в секунду, в результате чего могут быть поломаны отдельные деревья.