Сейм одобрил снижение ставки за вынужденную аренду земли под многоэтажками

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В течение ближайших трех лет максимальная ставка земельного налога для жильцов многоквартирных домов будет снижаться по одному проценту в год, пока не составит 3% от кадастровой стоимости. Соответствующие поправки к Закону о приватизации жилых домов государства и самоуправлений сегодня в окончательном чтении утвердил Сейм, сообщает Латвийское радио 4 со ссылкой на пресс-службу парламента.

До сих пор в ситуациях, когда владелец земли и собственник жилья не могли договориться об аренде, ставка земельного налога составляла максимальные 6% от кадастровой стоимости.

Как рассказал в утреннем эфире программы Латвийского радио 4 «Домская площадь» депутат Комиссии Сейма по жилищным вопросам Янис Тутинс, для многих землевладельцев это стало своего рода бизнесом. Впрочем, теперь ясно, что перспектив у подобного предпринимательства немного — постепенное снижение налога начнется уже со следующего года.

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«С 1 января 2017 года ставка снизится до 5%, через год — до 4%, еще через год — до 3%. Это та планка, выше которой землевладельцы не смогут взимать плату.

[...] Было очень много жалоб на некоторых владельцев земли, для которых это стало видом инвестиций. Если у вас есть лишние деньги и вы их положите на депозит в банк, вы получите не более 1,5% от своего вклада. А здесь — отличный бизнес получается: инвестируете в землю, покупаете у землевладельца и получаете 6% годовых», — посетовал Тутинс.

Депутат добавил, что подобных сделок в последнее время становилось все больше.

«Я вижу, что набирают оборот сделки с землями под многоквартирными домами. Это очень выгодно.

Проблема в том, что во многих случаях используется максимальный процент.

Чтобы это притормозить, появились эти поправки в законе», — пояснил Тутинс.

В свою очередь представитель предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Санта Валюма рассказала радиостанции, что домоуправление получает множество жалоб от людей, испытывающих сложности с оплатой выставленных домовладельцами счетов за принудительную аренду земли. Помочь им, однако, предприятие не в силах.

«Сейчас нормативные акты обязывают землевладельца и собственников жилья договориться о величине платы за землю. Именно от этого соглашения зависит, какой именно будет ставка налога. До сих пор в законе было записано, что она может составлять до 6% в год. И мы тоже пытаемся договориться с собственниками земли о меньшей цифре.

Самая низкая процентная ставка в Риге составляет 2,5%, а самая большая — 5,9%. В среднем же рижане платят 4,9%.

Так что некоторые собственники идут навстречу и не настаивают на максимуме, который может быть неподъемным для собственников квартир. Конечно, есть собственники, которые опаздывают с оплатой этих счетов — все зависит от конкретного человека и его финансовых возможностей.

По звонкам и обращениям в RNP мы видим — многим владельцам квартир не нравятся дополнительные платежи за аренду земли.

Люди спрашивают — почему эта земля под его домом оказалась во владении чужого человека?

Увы, это не в нашей компетенции — такова исторически сложившаяся ситуация, и другого решения нет.

Поэтому мы как домоуправ следим и ждем решения со стороны ответственных структур», — заключила Валюма.


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