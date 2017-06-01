В 2030 году численность населения Латвии составит 1,9 млн человек

С учетом не только показателей рождаемости и смертности, но и экономического компонента в 2030 году численность населения Латвии может стабилизироваться на уровне 1,9 млн человек, заявил сегодня на презентации демографических прогнозов руководитель исследовательского центра «Certus» Вячеслав Домбровский.

Он отметил, что тенденции рождаемости и смертности нельзя изменить за короткое время, поэтому цель исследования состояла в том, чтобы посмотреть на вопрос «под другим углом», обратившись к проблеме миграции.

Коэффициент смертности в Латвии уменьшится, а коэффициент рождаемости растет,

однако общая численность населения продолжит сокращаться.

Реклама

В основе внешней эмиграции лежит разница в доходах. Человек, который может заработать одинаковую сумму в Латвии и Англии, выберет родную страну. Это означает, что при достижении конкретного уровня средней зарплаты внешняя эмиграция начнет уменьшаться, как это произошло в Эстонии.

Базовый сценарий предусматривает рост ВВП Латвии в среднем на 3% в год. Если рост составит 5%, то в 2030 году населения в Латвии может быть на 50 тыс. больше.

Такая же модель характерна для миграции между краями Латвии и Ригой.

До 2030 года численность населения сократится во всех крупных городах, кроме Елгавы и Риги.

Главное, по словам Домбровскиса, - экономическое развитие. Для этого в первую очередь необходимо развитие Риги, чтобы она приближалась к европейским столицам. Затем Рига субсидиями могла бы помочь краям. Во-вторых, в регионах нужно создавать рабочие места и консолидировать публичную инфраструктуру, например, содержание дорог.

Еще по этой теме