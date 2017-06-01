В Риге сильный ветер повалил деревья

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka/LETA

В Риге пожарные получили сегодня семь вызовов из-за сломанных сильным ветром деревьев, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызовы поступили из разных районов столицы, в том числе одно дерево ветер повалил прямо в центре столицы, в сквере у здания Латвийской национальной оперы и балета.

В четверг после обеда скорость северо-западного ветра в Риге составляла до 19 метров в секунду.

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Сильный ветер сегодня был по всей Видземе, где наблюдалось самое большое число аварийных отключений электросетей.

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