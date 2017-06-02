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В ближайшие дни в Латвии еще будет облачно и дождливо, а на следующей неделе ожидается значительное повышение температуры воздуха, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на субботу облачность уменьшится, местами на почве возможны заморозки. Дневная температура воздуха составит до +17 градусов.

В воскресенье к Латвии с запада приблизится новый атмосферный фронт, облачность увеличится, на большей части территории Латвии пройдет дождь. Температура воздуха составит +11..+16 градусов.

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В начале новой недели относительно прохладные воздушные массы сменит теплый воздух с юга, в результате чего температура воздуха значительно повысится и в середине недели местами превысит +25 градусов. Латвию вновь пересечет зона осадков, поэтому на большей части территории страны возможны дожди, местами грозы.

В конце будущей недели ожидается преимущественно солнечная, сухая и теплая погода, прогнозируют синоптики.


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