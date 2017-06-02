Глава Госканцелярии назвал госучреждения, подлежащие реформированию

иректор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в рамках реформы государственного управления рассматривает возможность реформировать такие малые государственные учреждения, как Институт Латвии, Латвийский совет по науке и Государственная инспекция данных. Об этом он рассказал в интервью агентству ЛЕТА.

В целом, по словам директора Госканцелярии, имеется 24 небольших государственных учреждения, в которых работает небольшое количество сотрудников - от пяти человек в Институте Латвии до 25 человек в Государственной инспекции данных.

Государственная канцелярия направила Госконтролю просьбу рассмотреть ситуацию с маленькими госучреждениями и после получения заключения примет решение об их реформировании.

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Цитсковскис подчеркнул, что не намерен ликвидировать небольшие учреждения, но их можно объединить или присоединить к более крупным учреждениям.

«Уже были разработаны различные концептуальные документы, даже законопроекты, но их продвижения не произошло, потому что у кого-то было слишком сильное лобби в Сейме или выдвигались такие аргументы, как, например, требования европейских директив и регламентов о том, что конкретный орган должен быть независимым и т. д. Кроме того, у каждого маленького учреждения есть инстинкт самосохранения, и оно борется за свое существование, подчеркивая, что свои функции может реализовать только в таком и никаком ином формате.

Однако, мне кажется, нужно анализировать выгоды от возможного объединения учреждений. Если это дает реальную выгоду, нужно идти к объединению»,

- сказал директор Госканцелярии.

В рамках реформы государственного управления будет также оцениваться Межведомственный координационный центр (МКЦ), однако Цитсковскис пока не стал утверждать, что центр будет присоединен к Государственной канцелярии. «Посмотрим, можем ли мы работать вместе, дает ли объединение преимущества. В любом случае, я не хочу присоединять МКЦ насильственно», сказал директор Госканцелярии.

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