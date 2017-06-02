Латвийские кандидаты в депутаты - шоумены, пенсионеры и безработные

 

Фото: AP/Scanpix

465 списков 49 партий, 31 незарегистрированное партийное объединение и еще 103 списка избирательных объединений ведут борьбу за депутатские места в 119 самоуправлениях.

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В целом на выборах баллотируются 8945 человек с самым разным опытом и навыками, в том числе шоумены и безработные. Последних в числе кандидатов особенно много - почти сто человек. Также среди кандидатов немало более или менее известных артистов, но нет ни одной актрисы.

Начинается предварительное голосование на выборах в самоуправления Латвии

Фото: Начинается предварительное голосование на выборах в самоуправления Латвии0

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Пенсионеров в кандидатских списках тоже довольно много - почти триста человек. Как обычно, есть и кандидаты, весьма неординарно понимающие депутатские обязанности, использовавшие в своей рекламе сексуальный уклон.

В одном латвийском городе на депутатские кресла претендуют даже школьники едва достигшие совершеннолетия. Выдвинуты 18-летние ученицы 11 класса и 19-летний ученик 12-го класса.

Напомним, что сегодня в 16 часов заканчивается три дня предварительного голосования. Завтра день выборов - участки будут работать с 7 до 22 часов. Не забудьте взять с собой паспорт или ID-карту.

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