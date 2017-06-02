Будьте внимательны! У Рижской ГЭС возможны пробки

По всей Латвии в сети автодорог продолжаются строительные работы, в результате чего автоводителям придется считаться с ограничениями движения, сообщает агентство ЛЕТА.

У Рижской ГЭС, где проходит реконструкция дренажной системы правого берега, могут увеличиться интенсивность движения и образоваться заторы, особенно с утра и в вечерние часы. Увеличенное движение может быть также в Улброке и на Вентспилском шоссе у моста через Лиелупе и на участке между ротационными кольцами у Тукумса.

По-прежнему больше всего ремонтируемых участков - на Вентспилском шоссе, на нескольких участках работы проходят и на Лиепайском шоссе. С пробками и примерно часовой задержкой стоит считаться на участке от Даугавпилса до Медуми (А13), где движение регулируется с помощью девяти пар светофоров. Так много светофоров вскоре появятся и на участке Валмиерского шоссе (А3) перед Валкой.