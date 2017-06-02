В Сейм переданы 11 тысяч подписей за открытые выборы президента

Общество за открытость «Delna» подало в Сейм собранные на платформе «Manabalss.lv» 11 384 подписи за открытое голосование на выборах президента.

Как указывает автор инициативы Янис Вейде, в настоящее время в соответствии с Конституцией президента государства тайным голосованием избирают депутаты Сейма. «Delna» предлагает тайное голосование заменить открытым.

Общество считает, что граждане страны имеют право знать, как депутаты голосуют по кандидатурам в президенты. Президент - в настоящее время единственное должностное лицо, которое избирается тайным голосованием.

Открытое голосование повысит ответственность депутатов перед обществом, заставляя обосновать свой выбор.

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Как сообщалось, в мае на портале «Manabalss.lv» также было собрано 10 000 подписей за всенародные выборы президента.

Ранее свою работу завершила рабочая группа Сейма которая рассматривала возможность расширения полномочий президента и изменений в процедуре его избрания. По итогам работы группа предложила два варианта избрания главы государства - в ходе всенародных выборов и коллегией выборщиков, в которую вошли бы депутаты Сейма и представители местных органов власти.