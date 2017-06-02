Ничего не вижу, ничего не слышу: кто чаще всего становится жертвами поездов LDz?

В прошлом году под колесами погибли восемь человек. Несмотря на то, что в сравнении с предыдущим годом это число уменьшилось втрое, латвийская железная дорога не перестает обращать внимание общества на правильное поведение возле железнодорожных путей. В частности, на то, что пересекая рельсы, нужно убрать мобильный телефон и вынуть наушники, ведь почти в половине случаев погибшие под колесами слушали музыку.

Сергей — машинист со стажем. За время работы в кабине поезда бывало всякое, сейчас уже всего не упомнишь. Но один случай он вряд ли когда-нибудь сможет забыть. Ему под колеса бросился человек.

«Когда ты осознаешь, что ты едешь, что ты ничего не можешь сделать, а человек лежит на путях, и ты понимаешь, что ему — конец... Это... Ну, об этом машинисты и помощники не хотят говорить», — признает Сергей.

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Когда на путях оказывается человек, машинист фактически ничего сделать не может.

Экстренное торможение далеко не всегда может во время остановить поезд.

«Если машинист видит, что ситуация критическая — он сразу приводит в действие тормоза. Но тормозной путь поезда измеряется в сотнях метров. Вот где разница между автодорогой и железной дорогой. Если человек внезапно попадает оказывается под поездом, то тут уже ничего сделать нельзя. Поезд не может объехать, он либо успевает остановиться, либо нет», — объясняет главный технический инспектор Латвийской железной дороги Дайнис Званерс.

После таких несчастных случае машинисту даже приходится прибегать к психологической помощи. Ситуация эта настолько не редка, к сожалению, что работодатели даже прописывают такую возможность в договор. К счастью, с каждым годом необходимость в этом уменьшается. Под колесами поездов гибнут все меньше.

«В этом году пострадали 11 человек, из них 8 — погибли. В прошлом году всего было 28 пострадавших, 24 — летально», — говорит Званерс.

В почти половине из несчастных случаев, которые произошли в прошлом году, в ушах пострадавших и погибших были наушники.

В момент пересечения железнодорожных путей они слушали музыку. Это и послужило причиной трагедии.

«Все больше случаев фиксируется видеокамерами. Поэтому мы можем анализировать их не только со слов очевидцев. Помню, в этом году погибла молодая женщина на остановочном пункте в Иманте. Она торопилась, была в наушниках, смотрела на один путь, ожидая поезд, а попала под другой», — рассказывает представитель LDz.

Как отмечает специалист по зависимостям Даце Цайца, гаджеты настолько прочно входят в нашу жизнь, что мы все меньше задумываемся об опасностях, которые они в себе таят.

«Когда мы [сидим] в телефонах, теряется внимание, меняется чувство времени. Отвечая на почту, смотря видео, — внимание человека концентрируется на экране.

Он не видит, что происходит вокруг него. И в этом очень большая опасность», — говорит Цайца.

Как показывает исследование, 40% людей хотя бы раз в жизни оказывались в опасной ситуации из-за того, что были увлечены своими мобильными устройствами. Для того, чтобы обратить внимание общества на эту проблему, железная дорога начинает социальную кампанию — убери телефон, чтобы жить.

«Гаджеты быстрым темпами входят в нашу жизнь. Но пользоваться устройством и пересекать железную дорогу — это опасно. Не говоря уже о плеере! Это очень рискованное поведение. Поэтому мы призываем людей не пользоваться гаджетами вблизи железной дороги», — сказал Дайнис Званерс.

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