ТОП 100 самых популярных имен в Латвии за 100 лет

 

Фото: LETA

К 100-летию Латвии Центральное статистическое управление (ЦСУ) составило список самых популярных в стране имен за последние 100 лет.

Мода на имена существовала всегда. ЦСУ, используя базу Управления по делам гражданства и миграции, сделало интерактивный подарок жителям, где можно проследить по годам, как называли своих детей граждане страны в тот или иной год на протяжение последнего столетия.

Самые популярные имена мальчиков

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Так среди мальчиков за все 100 лет самыми популярным были три имени: Янис, Даниель и Роберт. Дольше всех в списке популярности держался Янис — больше всего так называли мальчиков с 1918 по 2000 год. С 2005 года лидером стал Даниель, а в последнее время его место занял Роберт. Это имя было популярно и во времена первой республики, особенно в Видземе.

С 1918 года ТОП 100 самых популярных имен не покидали Петерис, Александр, Андрей, Владимир, Карлис, Артур, Эрик, Эдгар, Мартиньш, Владислав и Алексей.

Особо ЦСУ отмечает имена Янис, Александр и Андрей, которые были в верху ТОПа на протяжение всех 100 лет и во всех регионах.

Отмечается, что некоторые имена теряли свою популярность, например, Арвид, Язеп и Арнольд, а вот Карлис вернулся на 5-ю строчку.

Самые популярные имена девочек

Среди женских имен первую строчку за прошедшее столетие занимали Анна, Дзинтра, Валентина, Татьяна, Светлана, Елена, Кристине, Анастасия и София. Чаще всего девочек называли Анной с 1918 года по 1940-й. С 1990 года это имя вновь вернуло себе популярность. А вот в конце 40-х родители часто выбирали имя Дзинтра, однако после 1970-го оно покинуло ТОП и больше не вернулось.

Около 1950-го года самое популярное имя — Валентина, а с 50-го по 75-й девочек чаще всего называли Татьянами, Светланами и Еленами. С 1980 по 1995 год самым популярным было имя Кристине, а с 1995-го первое место занимали Лаура, Анастасия и София.

Не вернулись в ТОП 100 популярные в 30-е годы имена Велта, Дзидра, Мирдза, Бирута, Аусма и Айна.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Проследить популярность того или иного имени можно на специальной странице проекта здесь >>>

Любой желающий может проследить популярность своего имени за последние 100 лет в разных регионах Латвии. Если имени в списке нет, значит оно редкое и уникальное и за 100 лет не попадало в ТОП 100.

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