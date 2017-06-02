В ночь перед выборами синоптики пообещали заморозки

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии опустится до +1..+6 градусов, местами в Курземе - до 0..-1 градуса, но на побережье не будет холоднее +8 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью на уровне почвы температура воздуха опустится ниже нуля градусов. Днем солнце прогреет воздух до +13..+18 градусов.

Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

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Ночью на побережье Видземе, днем в Видземе, Латгале и на севере Курземе ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 12-16 метров в секунду.

В Риге в ночь на субботу будет облачно, но днем ожидается преимущественно солнечная погода. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, а температура воздуха составит от +6..+9 градусов ночью до +16 градусов днем.


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