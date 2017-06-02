Активность избирателей на этих выборах может быть чуть выше, чем на предыдущих

На предстоящих завтра выборах самоуправлений активность избирателей может быть такой же, как на предыдущих муниципальных выборах, или чуть выше. Такой прогноз агентству высказал социолог Арнис Кактиньш.

По его словам, нет оснований считать, что явка избирателей на этих выборах может значительно возрасти или снизиться.

На предыдущих выборах самоуправлений активность избирателей была немного ниже обычной, но было ли это исключением из нормы, можно будет судить после нынешних выборов, отметил Кактиньш.

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Как сообщалось, за первые два дня предварительного голосования на муниципальных выборах проголосовали более 75 тыс. избирателей - свыше 5% всех имеющих право голоса жителей Латвии.

В предыдущих выборах местных самоуправлений Латвии в 2013 году участвовали 685,89 тыс. (45,99%) избирателей.

Добавим, что завтра Русский TVNET в режиме реального времени будет следить за ходом голосования и вестит репортажи с избирательных участков. Узнайте первыми о том, как жители решают судьбу своих городов и краев на ближайшие четыре года!