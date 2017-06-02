Активность избирателей на этих выборах может быть чуть выше, чем на предыдущих

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

На предстоящих завтра выборах самоуправлений активность избирателей может быть такой же, как на предыдущих муниципальных выборах, или чуть выше. Такой прогноз агентству высказал социолог Арнис Кактиньш.

По его словам, нет оснований считать, что явка избирателей на этих выборах может значительно возрасти или снизиться.

На предыдущих выборах самоуправлений активность избирателей была немного ниже обычной, но было ли это исключением из нормы, можно будет судить после нынешних выборов, отметил Кактиньш.

Реклама

Как сообщалось, за первые два дня предварительного голосования на муниципальных выборах проголосовали более 75 тыс. избирателей - свыше 5% всех имеющих право голоса жителей Латвии.

В предыдущих выборах местных самоуправлений Латвии в 2013 году участвовали 685,89 тыс. (45,99%) избирателей.

Добавим, что завтра Русский TVNET в режиме реального времени будет следить за ходом голосования и вестит репортажи с избирательных участков. Узнайте первыми о том, как жители решают судьбу своих городов и краев на ближайшие четыре года!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58500 EUR

reklama.vesti.lv

Новая версия Windows 10 «убивает» гаджеты Hi-Tech

Новая версия Windows 10 «убивает» гаджеты

Операция по увеличению груди чуть не стоила Началовой жизни Showbiz

Операция по увеличению груди чуть не стоила Началовой жизни

Латвийская секси-звезда соцсетей рассекретила свой размер груди Wo&Men

Латвийская секси-звезда соцсетей рассекретила свой размер груди

ВИДЕО: Мужчина поймал окуня голыми руками Hi-Tech

ВИДЕО: Мужчина поймал окуня голыми руками

Девушка-«призрак», годами терпевшая унижения, стала моделью Wo&Men

Девушка-«призрак», годами терпевшая унижения, стала моделью

Выборы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 