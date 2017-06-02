Политолог: предвыборная агитация была агрессивной и острой

Филипп Раевский
 

Филипп Раевский. Фото: Edijs Pālens / LETA

Политическая агитация в предвыборный период в Латвии была достаточно агрессивной и острой, считает совладелец агентства общественных отношений «Mediju tilts», политолог Филипп Раевский.

По его мнению, взрыв активности партий связан с тем, что партии, имеющее сильное присутствие в самоуправлениях, могут претендовать и на Сейм, и они это осознают. Когда предвыборная кампания только начиналась, никто не думал, что развернется такая борьба за голоса.

По мнению Раевского, в Риге явка избирателей в дни предварительного голосования была на 20% выше, чем раньше, поэтому итоги выборов могут и удивить. «Если сначала казалось, что ничего не изменится, то затем развернулась острая борьба, с агрессией против противников и самовосхвалением. Если участие избирателей будет активным, все произойдет по принципам демократии», - сказал политолог.

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Эксперт отметил, что обширные и дорогостоящие кампании развернулись в социальных сетях, что свидетельствует об увеличении их роли как медиаплатформы. Некоторые партии кампаниями в соцсетях и ограничились.

Также в Риге большую роль в рекламе играли уличные стенды и партийные газеты. Что касается теледебатов, то они более актуальны перед выборами в Сейм, потому что трудно заинтересовать, например, даугавпилсского избирателя тем, что происходит в Лиепае.

Политолог отметил, что в использовании «черной рекламы» можно проследить влияние российских пропагандистских методов.

Раевский считает нынешние ограничения предвыборной агитации достаточными, так как их усиление может привести к снижению активности избирателей.

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